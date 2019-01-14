Завтраки и ужины московских детсадов бойкотируют из-за зефира и ирисок

Москва, , 14:14 — REGNUM В Москве родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений отказываются приводить своих детей на завтраки и ужины из-за нового меню. Об этом 14 января заявила корреспонденту ИА REGNUM Марина Д., её ребёнок посещает детский сад в Басманном районе столицы.

Напомним, после новогодних праздников появилась информация об изменении питания в московских детсадах. Из меню исчезли кисломолочные продукты, творог, масло, свежие помидоры и огурцы, рыба. Их заменили другими продуктами, в том числе сладостями.

По словам собеседницы ИА REGNUM, в детских садах среди родителей появились «отказники», которые не приводят своих чад на завтрак и уводят перед ужином. Вечером к последнему приёму пищи сейчас из группы остаётся лишь два ребёнка. Больше всего родителей, по словам мамы, пугают сладости — зефир и ириски.

«Есть отказники. Есть в группе дети, у которых аллергия, атопический дерматит. Им просто сладкое нельзя. И в нашем саду на общем собрании официально решили, что никакого сладкого в садике. Запретили на дни рождения какие-либо конфеты приносить детям. Теперь сами же дают ириску. Это ужасно», — рассказала она.

По её словам, во многих семьях такие продукты не едят даже если нет медицинских ограничений.

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Марина Д. также отметила, что официальной бумаги о новом меню она не получила, хотя ранее при любых изменениях в саду предоставлялся обходной лист с письменной информацией под подпись родителей. Сейчас о происходящем узнают из неофициальных бесед с сотрудниками детского учреждения, когда обращаются к ним с прямыми вопросами.

Как сообщало ИА REGNUM, в департаменте образования отказали в устном комментарии по данной ситуации, попросив прислать им официальный запрос. Редакция выполнила требование и направила документ с вопросами. Пока ответа не последовало.

В конце 2018 года появились сведения о фактах отравлений в столовых ряда детских учреждений, получившие подтверждение в Роспотребнадзоре. Масштабы происшествия и другие подробности огласке не предавались.

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