Эхо дизентерии? Детсады Москвы убрали из меню масло, сыр и огурцы

Москва, , 13:34 — REGNUM Питание в детских садах Москвы в 2019 году существенно изменилось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM родители воспитанников учреждений.

По их словам, из рациона исчезли кисломолочные продукты, масло, творог, сыр, сметана, рыба и даже некоторые овощи.

«С двери столовой исчезло меню. В саду рассказали, что все кисломолочные продукты заменили кипячёным молоком. Остального просто нет. Например, каша без масла. Говорят, что ситуация временная, мол, молочные продукты не прошли проверку», — рассказала корреспонденту Марина Д., её ребёнок посещает детский сад в Басманном районе Центрального административного округа Москвы.

Собеседница отметила, что обычно при любых изменениях в детском саду родителей не только ставят в известность — им дают обходной лист. В нём информация указана в письменном виде и требуется подпись родителей. Сейчас ситуация иная. Родители сначала узнают что-то от своих детей или в социальных сетях, а после идут с расспросами к сотрудникам учреждения. И получают неофициальные пояснения.

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Тема «посленовогоднего» питания активно обсуждается и на форумах для мам, например, группе Facebook Momshare.

«Сегодня в меню нет творога, и вместо хлеба с маслом на завтрак детям давали… зефир. Все запеканки стали мясные или овощные…» — написала Елизавета М.

«У нас тоже отменили. Зато ввели ириски и зефир», — подтвердила другая участница обсуждения Ekaterina Y.

Пользователь Татьяна П. разместила фотографию листа, где перечислены изменения в меню с 9 января. Например, сыр полутвёрдый меняет кондитерское изделие, запеканку из творога — омлет с сыром запечённый и манная каша, сельдь с луком — салат картофельный с зелёным горошком, салат из помидоров — салат «Осенний». Гарнир со сливочным маслом — гарнир с растительным маслом. Огурцы свежие — огурцы консервированные без уксуса.

Некоторые мамы отвечают, что в их садах пока всё по-прежнему.

Департамент образования Москвы пока не делал заявлений по ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Москве стало известно о случаях дизентерии среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Точные масштабы неизвестны, поскольку городские власти не комментировали происходящее. По данным родителей, случаи отравлений происходили в различных детских садах, пострадавших, как минимум, три десятка.

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Единственное официальное заявление по ситуации сделал Роспотребнадзор. После проверки, он назвал причину кишечной инфекции — некачественный творог, произведённый на предприятии в Липецкой области. Детские сады, где зафиксированы случаи заболевания, приостановили работу. Также приостановлен выпуск творога на липецком предприятии. Отмечено также, что вспышка дизентерии устранена, новых случаев не выявлено.

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В надзорном ведомстве добавили, что в отношении причастных к инциденту юридических и должностных лиц возбуждены административные дела. Повлияло ли разбирательство на меню детских садов и новые госконтракты на поставку продуктов в детские образовательные учреждения пока неизвестно.