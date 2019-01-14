В Ивано-Франковской области религиозная община перешла к раскольникам

Поховка, Украина, , 10:41 — REGNUM Религиозная община села Поховка Богородчанского района Ивано-Франсковской области приняла решение о переходе из Украинской православной церкви в раскольничью «Святейшую церковь Украины» (СЦУ), сообщило 13 января местное издание «Блиц-инфо».

Верующие УПЦ возмутились, что собрание проводилось не по инициативе местного священника, а по инициативе местных «активистов». После словесной перепалки они покинули зал под крики «Сепаратисты!».

После ухода верующих, оставшиеся жители села проголосовали за переход в СЦУ. Принятое решение поддержал местный представитель греко-католической церкви:

«Каждое государство организовывает так, чтобы идти с церковью одним путём. Поэтому я поддерживаю вас и желаю единства и любви, тогда москали к нам лезть не будут», — заявил служитель культа.

Он попросил не затягивать с переоформлением документов, поскольку за это время священники УПЦ якобы могут что-то украсть из местного храма.

Напомним, священники Черновицкой области заявили, что местные власти угрозами заставляют их агитировать прихожан переходить к раскольникам.

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