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Власти Черновицкой области грозят расправой за отказ переходить в СЦУ — УПЦ

Общество

Священнослужители обратились к властям с требованием прекратить репрессии

Власти Черновицкой области грозят расправой за отказ переходить в СЦУ — УПЦ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Филарет

Черновцы, Украина, 14 января 2019, 09:49 — REGNUM  Власти Черновицкой области угрозами склоняют священников и прихожан УПЦ переходить в раскольничью «Святейшую церковь Украины» (СЦУ), заявили представители Черновицкой епархии УПЦ, сообщил 13 января «Союз православных журналистов».

Священники опубликовали открытое письмо, в котором рассказали, как местные власти заставляют их убеждать прихожан переходить к раскольникам:

«Осуществляется давление на председателей сельсоветов … угрожают священнослужителям расправой, если не явятся на допросы, будут приводить их принудительно», — сказано в письме.

Напомним, 11 января 2019 года источники, близкие к синоду Иерусалимского патриархата, заявили, что на священников оказывают давление со стороны США и Израиля. От них требуют принять делегацию украинских раскольников, которые намерены приехать в Иерусалим 19 января на праздник Крещения.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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