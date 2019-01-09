Украинские униаты и раскольники договорились о «евхаристическом общении»

Киев, , 08:25 — REGNUM Существует реальная перспектива наладить евхаристическое общение между Украинской греко-католической церковью и раскольничьей «Святейшей церковью Украины» (СЦУ), заявил 6 января глава греко-католиков Святослав Шевчук в интервью «Пятому каналу», принадлежащему президенту Украины Петру Порошенко.

«Это хорошая радостная перспектива. Потому что весь христианский мир, в частности католическое и православное сообщества, ищут пути к единству. На вселенском уровне происходит диалог, чтобы это единство возобновить. Прежде всего речь идет о евхаристическом сопричастии», — рассказал священнослужитель.

Шевчук отметил, что со стороны православия процесс поиска единства между церквями возглавляет Константинопольский патриарх Варфоломей, а с католической стороны — Ватикан.

Напомним, в 2016 году на Кубе состоялась встреча патриарха Кирилла и папы Римского Франциска, во время которой было подписано соглашение, признающее униатство «неподобающим методом поиска единства между двумя церквями».

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Отметим, евхаристическое общение между украинскими униатами и раскольниками ставит под сомнение эту договорённость.