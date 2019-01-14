В соцсетях раскритиковали женщину, требующую от людей «чихать в себя»

Лондон, , 09:05 — REGNUM В соцсетях раскритиковали женщину, которая заявила, что не любит людей, которые, находясь в общественных местах, не сдерживают чихание. Она разместила свою агрессивную публикацию на известном британском форуме Mumsnet для матерей.

По мнению пользовательницы с необычным ником Amimissingsomethinghere, люди вполне способны сдерживать себя и «чихать в себя». Также она заявила, что её злит, когда люди «облизывают» в супермаркетах пакеты для упаковки продуктов. Пользователи соцсетей посмеялись над её высказываниями, а некоторые даже заявили, что только глупому человеку могла прийти в голову мысль о сдерживании чихания.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в соцсетях набирает популярность видео, на котором показано, как австралийский политик из партии «зеленых» опозорился во время съемок телепередачи. Он взял в руки тухлую рыбу и не смог вынести тот запах, который исходил от неё.

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