На Украине пока ещё смеются в связи с новым законом о «сексе по согласию»

Киев, , 13:21 — REGNUM На Украине 11 января вступил в силу закон «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями». Украинские граждане уже прозвали этот новшество «законом о сексе по согласию».

Данный закон предполагает, что любой гражданин Украины может написать заявление в полицию об изнасиловании в том случае, если сексуальные действия были совершены без обоюдного добровольного согласия. При этом фактически действует презумпция виновности того, кого обвиняют в изнасиловании. Кроме того, мужчины явно дискриминированы по половому признаку данным законом, так как действиями сексуального характера фактически не признается изнасилование мужчины женщиной, согласно формулировкам данного закона.

Пока что украинские граждане шутят в социальных сетях на эту тему. Так, пара из Николаева решила составить специальный документ, который назвала «актом на проникновение в другого живого человека». Фактически речь идёт о письменном согласии на секс.

В соцсетях женщина выложила фотографии, на которых её партнер заполняет соответствующий акт. Судя по фотографиям, в документе нужно указать паспортные данные, идентификационный код, номер телефона, время в которое будет происходить проникновение, а также аналогичные данные второй стороны.

Также отмечается, что акт молодые люди составили в присутствии троих свидетелей.

Шутки шутками, а фактически такой акт является единственным свидетельством того, что половой акт был совершен по обоюдному согласию, и не был изнасилованием.

Обозреватель ИА REGNUM Марьян Сидоров отметил, что украинские власти приняли данный закон руководствуясь «европейскими требованиями». Однако этот закон вовсе не так безобиден как может показаться. Фактически он провоцирует рост коррупции, усиливает депопуляцию Украины и ведет к росту насилия.

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