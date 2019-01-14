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Украинских раскольников не позвали на вручение томоса из-за Филарета — УАПЦ

Общество

Вражда между раскольниками продолжилась после их объединения в единую структуру

Украинских раскольников не позвали на вручение томоса из-за Филарета — УАПЦ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Церковь. Украина

Львов, Украина, 14 января 2019, 09:01 — REGNUM  Лидеров украинских раскольничьих организаций не позвали в Стамбул на вручение томоса из-за поведения бывшего главы «Киевского патриархата» Филарета, заявил бывший глава неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий, сообщил 11 января официальный сайт Львовской «епархии» УАПЦ.

По словам Макария, раскольников не пригласили в Стамбул из-за нежелания Филарета снять куколь — особый головной убор, подчёркивающий патриарший статус его носителя.

«Филарет не желает принять признанное Вселенским патриархатом митрополичье устройство православной церкви на Украине», — заявил Макарий.

В знак протеста служитель культа отказался принимать звание почётного гражданина Львова вместе с Филаретом.

«Очень жаль, что такие вещи происходят среди высшего духовества», — прокомментировал ситуацию мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии главе украинской объединённой раскольничьей церкви Епифанию. На церемонии присутствовал президент Украины Пётр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий и другие высокопоставленные представители украинского государства. Лидеров крупнейших раскольничьих организаций Украины — Филарета и Макария — в Стамбул не позвали.

Читайте также: Патриарх Варфоломей передал Епифанию томос об автокефалии ПЦУ

А также: Все, кто не перейдут к раскольникам, сами таковыми являются — Филарет

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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