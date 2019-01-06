Патриарх Варфоломей передал Епифанию томос об автокефалии ПЦУ

Стамбул, Турция, , 14:10 — REGNUM Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию. Об этом сообщает телеканал «112 Украина», транслировавший прошедшую в соборе святого Георгия в Стамбуле церемонию.

На мероприятии присутствовал президент Украины Петр Порошенко и ряд других украинских политиков и бизнесменов.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 5 января 2019 г. в Стамбуле Константинопольский патриарх Варфоломей на специальной церемонии подписал томос о предоставлении автокефалии для раскольничей Православной церкви Украины (ПЦУ).

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