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Патриарх Варфоломей передал Епифанию томос об автокефалии ПЦУ

Политика

На мероприятии присутствовал президент Украины Петр Порошенко и ряд других украинских политиков и бизнесменов

Стамбул, Турция, 6 января 2019, 14:10 — REGNUM  Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию. Об этом сообщает телеканал «112 Украина», транслировавший прошедшую в соборе святого Георгия в Стамбуле церемонию.

На мероприятии присутствовал президент Украины Петр Порошенко и ряд других украинских политиков и бизнесменов.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 5 января 2019 г. в Стамбуле Константинопольский патриарх Варфоломей на специальной церемонии подписал томос о предоставлении автокефалии для раскольничей Православной церкви Украины (ПЦУ).

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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