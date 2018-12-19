Все, кто не перейдут к раскольникам, сами таковыми являются — Филарет

Киев, , 14:43 — REGNUM Глава религиозной организации «Киевский патриархат», которая вошла в единую православную украинскую церковь (ЕПУЦ), Филарет обвинил в раскольничестве всех православных, не вошедших в новую «церковь», заявил он во Владимирском храме Киева, сообщил 16 декабря официальный youtube-канал «Киевского патриархата».

По мнению Филарета, после объединения раскольников Верховная рада должна принять закон, который говорит, что на Украине существует одна православная церковь, и это ЕПУЦ.

«Мы создали законодательную базу для Верховной рады, чтобы она приняла закон о том, что на Украине существует одна Украинская православная церковь. Не три, а одна», — заявил он.

Филарет считает, что после получения томоса об автокефалии, которое запланировано на 6 января 2019 года, никто не может называть ЕПУЦ раскольничьей структурой:

«Будет раскольником тот, кто не будет к нам присоединяться, но они могут присоединиться к нам и тогда не будут раскольниками», — уверен Филарет.

Он также отметил, что новоизбранный глава ЕПУЦ Епифаний будет заниматься только внешними делами «церкви», а внутри Украины управлять будет сам Филарет.

Напомним, Филарет считает себя «патриархом всея Руси-Украины». После того, как Константинопольский патриархат признал украинских раскольников своей митрополией, Филарет заявил, что будет носить два титула — внешний, митрополичий и внутренний — патриарший.

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