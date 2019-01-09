Новогодние торжества в Москве посетили 12,6 млн человек

Москва, , 17:18 — REGNUM В Москве участие в новогодних праздниках приняли 12,6 млн человек, сообщили 9 января в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

По данным пресс-службы, всего в новогодних праздниках приняли участие свыше 12,6 млн москвичей и гостей столицы, в том числе 10,6 млн человек посетили новогодние мероприятия, организованные на улицах и в парках Москвы. Кроме того, более 1 млн детишек посетили новогодние ёлки, и более 1 млн москвичей и туристов побывали в городских учреждениях культуры.

Новый год на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» встретили 6,4 млн человек. В мэрии напомнили, что первые дни года улица Тверская была пешеходной. В новогоднюю ночь во всех округах столицы прогремел салют — небо над Москвой украсили огни 50 тысяч залпов.

Всего в праздничные дни состоялось более 400 крупных культурно-развлекательных мероприятий, прошли 1 тысяча 700 концертов и спектаклей, 8 тысяч 500 мастер-классов, 90 выставок, лекций, творческих встреч и 10 благотворительных проектов. Кремлевскую ёлку посетили 30 тысяч детей. Ёлку мэра в Гостином дворе — свыше 53 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин остался доволен работой городских служб в новогодние дни.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин доволен работой городских служб Москвы в новогодние дни