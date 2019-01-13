Создатели игры Cyberpunk 2077 черпали вдохновение в классике киберпанка

Варшава, , 20:32 — REGNUM Разработчики предстоящей игры Cyberpunk 2077 из польской компании CD Projekt RED рассказали в интервью журналистам, что они черпали вдохновение из фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», аниме Мамору Осии «Призрак в доспехах» и книги Уильяма Гибсона «Нейромант». Об этом 12 января сообщил портал Comicbook.

Квест-дизайнер студии Филипп Вебер пояснил, что вся студия так же любит настольную игру «Киберпанк 2020». Он добавил, что как и в случае с «Ведьмаком» все разработчики по настоящему любят все то, на основе чего делается видеоигра, потому что хотят в итоге играть в неё сами.

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Напомним, пока что неизвестна точная дата выхода Cyberpunk 2077, ожидается, что CD Projekt RED закончат её к концу первого квартала 2019 года. Игра выйдет на платформах PlayStation 4, Xbox One и PC.

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