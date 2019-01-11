Amazon в 2020 году запустит сервис для облачного стриминга видеоигр

Сиэтл, США, , 15:09 — REGNUM Компания Amazon сейчас разрабатывает собственный сервис для облачного стриминга игр. Согласно имеющейся информации она ведет переговоры с издателями по поводу их участия в этом проекте. Об этом 10 января сообщил портал Techcrunch.

Ожидается, что платформа заработает в 2020 году. Издание отмечает, что после этого Amazon станет конкурировать в этом сегменте рынка с аналогичными сервисами компаний Sony, Microsoft, Google, Nvidia и Electronic Arts.

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Напомним, компания уже предлагает своим клиентам потоковые игры в ограниченном формате. Подписчики Amazon Prime получают доступ к сервису Twitch Prime и возможность бесплатно сыграть в некоторые игры, например, в Warframe. Облачный стриминг видеоигр — это сервис, который позволяет пользователю, желающему сыграть в игру, не покупать мощный компьютер. Все вычисления, необходимые для её запуска производятся на удаленном сервере.

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