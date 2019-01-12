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Спасенные при крушении судна у берегов Турции моряки прибыли в Одессу

Общество

Сухогруз, шедший под флагом Панамы, затонул у берегов Турции в Черном море 7 января 2019 г

Спасенные при крушении судна у берегов Турции моряки прибыли в Одессу
Amada44
Бероговая охрана Турции

Одесса, Украина, 12 января 2019, 20:28 — REGNUM  Семеро украинских моряков, которые были спасены у берегов Турции после кораблекрушения, прибыли из Стамбула в Одессу. Об этом передает «Укринформ».

"В международном аэропорту «Одесса» их (моряков) встречали родственники, представители МИД и благотворительного фонда «Ассоль», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сухогруз, шедший под флагом Панамы, затонул у берегов Турции в Черном море 7 января 2019 г. По последним данным, в результате инцидента погибли 6 членов экипажа.

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