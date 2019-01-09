Опознаны тела двух украинских моряков, погибших у берегов Турции

Анкара, , 12:42 — REGNUM Опознаны тела двух членов пассажира торгового судна, затонувшего у берегов Турции, заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига 8 января на своей странице в социальной сети Twitter.

Он добавил, что близкие погибших оповещены, спасательная операция продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января 2019 г. у берегов Турции затонуло торговое судно с 11 гражданами Украины на борту. Четверо из них погибли.

Читайте также: При крушении сухогруза в Турции погибли четыре украинца

Корабль класса «река-море» вёз уголь из российского порта Азов в турецкий порт Самсун и затонул из-за сильного удара волны.

Читайте подробнее: МИД Украины назвал причину крушения сухогруза у берегов Турции