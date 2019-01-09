Крушение судна у берегов Турции: Украина проверит происхождение угля

Киев, , 16:06 — REGNUM Украина намерена проверить происхождение угля, который везло судно, затонувшее у берегов Турции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин, сообщило 9 января информационное агентство «УНН».

"Мы знаем о попытках смешивать уголь с «оккупированных территорий» с российским, и вывозить, при этом не только в Турцию. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы сделать соответствующее расследование, и не только по этому, а и с некоторыми другими странами…», — заявил министр.

Климкин также добавил, что обладает информацией о попытках вывезти смешанный уголь в некоторые европейские страны.

«Гибель в Чёрном море сухогруза, на котором находились украинцы, обнажила язвы нынешней экономической политики: вывоз угля из Донбасса в Ростов, фиктивный экспорт его в Турцию, перевалка в турецком порту и «импорт», скорее всего, обратно на Украину. Это просто версия, но никому у нас не нужна правда. Все-таки, неправильно назвали ценовой механизм «Роттердам+». «Ростов+» было бы в самый раз», — прокомментировал ситуацию экономист Алексей Кущ на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января у берегов Турции затонул сухогруз, на борту которого находились одиннадцать граждан Украины. Четверо из них погибли. 8 января спасатели обнаружили тела двух жертв кораблекрушения, которые вскоре были опознаны.

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Судно перевозило уголь из российского порта Азов в Турцию.

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