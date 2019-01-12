Обнародован список самых высокооплачиваемых вакансий в России

Москва, , 18:12 — REGNUM Январский топ-лист самых высокооплачиваемых вакансий в России составила компания HeadHunter. В рейтинг вошли 20 вакансий с заработной платой от 574 000 до 80 000 рублей.

Первую строчку рейтинга занимает вакансия акушера-гинеколога-репродуктолога. В Москве кандидату на эту вакансию работодатели готовы предложить 574 000 рублей (до вычета НДФЛ).

Заработную плату 500 000 рублей на руки предлагают работодатели в Москве соискателям на вакансии IT-director (технический директор) и менеджера по продажам нефтепродуктов. Столько же, до вычета НДФЛ, предлагают работодатели во Владивостоке кандидатам на вакансию финансового директора.

Вакансия Python developer оценена работодателями в 4000 долларов США на руки, а вакансия командира воздушного судна принесёт успешному соискателю от 300 000 рублей на руки.

Также в десятку самых высокооплачиваемых вакансий вошли: директор по рекламе и маркетингу, коммерческий директор, Senior Java Developer и стоматолог-ортопед.

Всего в рейтинг вошли 20 вакансий из девяти городов России. Самую нижнюю строчку рейтинга заняла вакансия менеджера по работе с корпоративными клиентами. За эту должность соискателю в Казани предлагают от 80 000 до 200 000 рублей до вычета НДФЛ.

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