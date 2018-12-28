Названа самая востребованная профессия ИТ-индустрии

Москва, , 09:30 — REGNUM Разработчик мобильных приложений для iOS и Android станет самой востребованной профессией в 2019 году. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работу Superjob.ru, составившие список профессий, которые будут наиболее востребованы в 2019 году, пишет «Российская газета».

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На эту вакансию обычно претендуют не более двух соискателей, а средняя зарплата в Москве составляет 130−140 тыс. рублей. При этом максимальный оклад таких специалистов может достигать 300 тыс. рублей.

Также в следующем году значительно вырастет популярность UI/UX-дизайнеров. Топовые специалисты в этой сфере могут зарабатывать до 250 тыс. рублей. Конкуренция также будет небольшой— 2,5 человека на место.

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Ещё одна востребованная профессия — специалисты по тестированию. Их зарплата может достигать 250 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прессе появились сообщения о том, что в 2019 году под сокращения могут попасть свыше 200 тыс. граждан России. Массовые увольнения якобы планируются на первые два месяца следующего года. В большей степени, по данным издания, они должны коснуться работников банковской сферы. Однако эту информацию в Министерстве труда РФ опровергли, назвав недостоверной.