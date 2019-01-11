Минимум две церкви признают украинских раскольников — Константинополь

Киев, , 15:55 — REGNUM В скором времени украинскую раскольничью церковь могут признать православные церкви Греции и Румынии, заявил представитель Константинопольского патриархата на Украине архиепископ Памфилийский Даниил 11 января в интервью BBC.

По его словам, первое признание «Святейшей церкви Украины» (СЦУ) произойдёт в ближайшие месяцы

«Нынешние греческие церкви и румыны будут одними из первых, а дальше уже процесс пойдёт», — заявил священнослужитель.

На вопрос журналиста, будет ли Константинополь применять какие-то санкции к тем церквям, которые не признаю СЦУ, Даниил ответил, что Константинополь будет с ними работать, разъяснять необходимость признать украинских раскольников.

«Думаю, и с Сербской и Антиохийской церквями мы найдём взаимопонимание, нужно лишь немного времени», — отметил Даниил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, томос об автокефалии СЦУ не признали РПЦ, а также православные церкви Польши, Сербии и два греческих патриархата.

Читайте также: Украинских раскольников не признала большая часть православного мира — УПЦ

А также: Мэр Днепра: Экзарх Фанара в Киеве собрал труды идеолога украинского нацизма