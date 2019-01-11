В 2019 году выйдет игра по популярному сериалу «Во все тяжкие»

Нью-Йорк, США, , 13:57 — REGNUM В 2019 году на мобильных платформах может выйти игра, посвященная популярному криминальному сериалу «Во все тяжкие». Её разработкой занимается компания Plamee. Об этом 10 января сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на создателя шоу Винса Гиллигана.

https://twitter.com/materixxx/status/1083454008654581760

Известно, что изданием Breaking Bad: Criminal Elements будет заниматься компания FTX Games. Она заявила, что собирается сделать игру бесплатной. О сюжете известно пока что немного: главные герои будут планировать какую-то преступную операцию. Создатели игры уже выпустили первый трейлер.

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Напомним, последняя серия шоу «Во все тяжкие» вышла на телеканале AMC 29 сентября 2013 года. Сериал получил множество престижных премий, в частности, два «Золотых глобуса» и пять премий Гильдии киноактеров США.

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