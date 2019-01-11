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Стэн Ли станет персонажем World of Warcraft

Общество

Неигровой персонаж по имени Стэнли появится в будущем обновлении

Ирвайн, США, 11 января 2019, 10:55 — REGNUM  Разработчики World of Warcraft почтили память Стэна Ли, добавив его камео в игру. Популярного писателя, актёра и продюсера можно будет увидеть в мире Warcraft с выходом обновления 8.1.5, сообщает GameSpot.

Известно, что встретить Стэна Ли герои Альянса (одна из двух игровых фракций) смогут в городе Штормград. Неигровой персонаж по имени Стэнли ожидает геймером в замке и произносит знаменитую фразу Стэна Ли «Эксельсиор!». Пользователи также нашли в файлах игры модели этого персонажа в доспехах Орды (одна из двух игровых фракций) и в нейтральных доспехах, не принадлежащих ни одной из фракций.

Напомним, что в компании Blizzard сложилась традиция увековечивать в World of Warcraft людей, повлиявших на игровое сообщество. Так, компания добавила в игру персонажа Эзры Чаттертона — десятилетнего мальчика, страдающего от неизлечимой болезни. Также Эзре позволили в течении одного дня побыть разработчиком World of Warcraft, он придумал собственное задание и игровой арбалет. А Брад Бриденбрекер — молодой человек, умерший от рака, получил целую цепочку заданий, в ходе которых геймеры помогали рыцарю Бриденбраду излечиться от проклятия Плети.

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