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Украинских раскольников не признала большая часть православного мира — УПЦ

Общество

Оставшиеся девять поместных церквей малочисленны

Киев, 11 января 2019, 12:45 — REGNUM  Православные церкви, не признавшие раскольничью «Святейшую церковь Украины» (СЦУ), составляют большинство в мировом православии, заявил протоиерей Геннадий Шкиль 11 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Священнослужитель составил таблицу, в которой указал количество клириков и прихожан всех поместных православных церквей.

«На сегодняшний день «томос» категорично не признали РПЦ, Польская ПЦ, Сербская ПЦ, о непризнании заявили предстоятели Антиохийской и Кипрской ПЦ… За ними стоят 546 епископов, 44 428 священнослужителей, 41 213 приходов, 1277 монастырей и около 103 млн 356 тыс. верующих. Это по всем показателям, кроме монастырей, составляет большинство православного мира», — отметил он.

В своих подсчётах Геннадий Шкиль использовал минимальную численность верующих каждой из церквей, которая встречается в открытых источниках.

«Большинство уже против. И оно уже останется большинством, независимо от того, кого поддержат остальные девять поместных церквей», — подытожил Шкиль.

Как сообщало ИА REGNUM, представители православной церкви Грузии отказались сослужить с украинскими раскольниками, а глава Кипрской православной церкви был вынужден дважды опровергнуть сообщения о поддержке СЦУ.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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