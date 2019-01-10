Архиепископ Кипрский не поддержал автокефалию Украины

Никосия, , 09:06 — REGNUM Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II не поддерживает предоставление автокефалии Украине. Сообщения, которые появились в местных СМИ со ссылкой на источники в украинском посольстве о том, что архиепископ якобы выступил за автокефалию церкви на Украине, Хризостом II назвал ложными, пишет агентство церковных новостей Romfea.ru.

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Синод УПЦ МП не признал «Православную церковь Украины»

«Каждое государство имеет право на свою автокефалию, и это зависит от украинского народа. Однако в данный момент я вижу, что украинский народ не выступал за нее», — сказал архиепископ Кипрский, подчеркнув, что в настоящее время первостепенное значение имеет не автокефалия, а единство православия.

Предстоятель Кипрской православной церкви на предложение принять у себя главу «новой церкви» Украины митрополита Епифания ответил отказом. Хризостом также добавил, что не поминал Епифания за божественной литургией и никогда не упомянет.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января в Стамбуле Константинопольский патриарх Варфоломей в присутствии президента Украины Петра Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия и других уважаемых граждан Украины вручил томос об автокефалии главе так называемой Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

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Синод Греции не решился признать ПЦУ

Добавим, что Синод Греции отказался признавать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Вопрос о признании новой автокефальной церкви Украины передан на рассмотрение Священного Собора иерархии Элладской церкви.

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