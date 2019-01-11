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У главы района Дагестана найден лишний заместитель

Общество

Чиновник уволен по требованию прокуратуры

Махачкала, 11 января 2019, 12:21 — REGNUM  Глава Рутульского района Дагестана тратил на содержание штата своих заместителей бюджетные средства сверх установленного норматива. По требованию местной прокуратуры был уволен с должности один из трёх заместителей руководителя муниципалитета, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе надзорного органа республики.

Установлено, что попавший под сокращение чиновник был принят на работу 1 июля 2017 года. Приняв решение о его трудоустройстве, глава района нарушил требования Бюджетного кодекса РФ и постановление правительства Дагестана от 27 июня 2014 о нормативах численности штата при формировании структуры аппаратов органов местного самоуправления.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в декабре 2018 года в связи с сокращением должности распоряжением председателя правительства Дагестана Артёма Здунова был освобождён от работы Магомед Магомедов — заместитель министра транспорта, энергетики и связи республики.

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