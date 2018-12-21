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Замминистра в Дагестане попал под сокращение

Политика

Распоряжение подписано премьер-министром республики

Махачкала, 21 декабря 2018, 13:44 — REGNUM  Освобождён от занимаемой должности заместитель министра транспорта, энергетики и связи Дагестана Магомед Магомедов. Причина — сокращение данной должности. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Дагестана Артём Здунов, передаёт 21 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в начале декабря 2018 года по собственному желанию покинули свои посты заместитель министра экономики и территориального развития Дагестана Муслим Меджидов и заместитель главы министерства природных ресурсов и экологии Арслан Сайпуллаев.

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Незадолго до этого в связи с выходом на пенсию был освобожден от должности и заместитель министра юстиции Дагестана Ризван Патахов— начальник управления по организационному обеспечению деятельности мировых судей. Его кресло занял в прошлом статс-секретарь министра юстиции Муслим Курамагомедов.

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