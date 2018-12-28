В правительстве Дагестана произошли новые назначения и увольнения

Махачкала, , 17:01 — REGNUM Очередные кадровые перестановки произошли в правительстве Дагестана. Распоряжениями премьер-министра республики Артема Здунова три человека получили назначения, один — уволен, передаёт 28 декабря корреспондент ИА REGNUM

Сиражуддин Галимов отныне будет занимать пост статс-секретаря — заместителя министра по делам молодежи Дагестана. В ведомстве на разных должностях он работает с 2008 года. До нынешнего назначения был начальником управления гражданско-патриотического воспитания и профилактических проектов. Также является членом рабочей группы экспертного совета при антитеррористической комиссии Дагестана. В 2015 и 2016 годах был награждён почётной грамотой правительства и благодарностью премьера республики.

На должность заместителя министра здравоохранения Дагестана назначен Мазай Рамазанов. Прежде он занимал схожий пост, но с приставкой «статс-секретарь». А Динислам Иманмурзаев получил должность помощника заместителя председателя правительства Дагестана Владимира Лемешко.

Еще одним распоряжением Артем Здунов освободил по собственному желанию от должности заместителя министра строительства жилищно-коммунального хозяйства РД Рустама Фурманова. Этот пост он занимал с мая 2018 года. В разные годы он также работал в Счетной палате Дагестана, заместителем и первым заместителем министра труда и социального развития республики и заместителем мэра города Дербента.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в декабре 2018 года были уволены ещё три заместителя дагестанских министров. По собственному желанию покинули свои посты замминистра экономики и территориального развития Муслим Меджидов и заместитель главы министерства природных ресурсов и экологии Арслан Сайпуллаев. Ввиду сокращения должности своё кресло потерял замминистра транспорта, энергетики и связи Магомед Магомедов.

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