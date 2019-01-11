«Напоминает концлагерь»: депутат Госдумы о нижегородской детской больнице

Балахна, Нижегородская область, , 04:27 — REGNUM В городе Балахна (Нижегородская область) родители пытаются привлечь внимание властей к состоянию детской больницы в микрорайоне Правдинск. Чиновников просят не экономить на детях и привести больницу, где «полнейший хаос и нищета», в порядок. Видеообзор и фотоматериалы изнутри медучреждения были обнародованы в одной из групп социальных сетей. Депутат Госдумы Александр Курдюмов (фракция ЛДПР) высказал мнение о ситуации, отметив, что детская больница «больше напоминает концлагерь, а не лечебное учреждение» и заявил, что «вместо того, чтобы заниматься политическими играми, власти необходимо срочно принять меры».

9 января 2019 года в одной из нижегородских групп соцсетей появился видеобзор из детской больницы микрорайона Правдинска города Балахны. В нём женщина — предположительно мама одного из пациентов — рассказывает и показывает состояние медучреждения: стены с частично отвалившейся покраской, трещины на потолке, старые деревянные окна, ржавчина на батареях, состояние мебели и постельных принадлежностей также оставляет желать лучшего.

«Окна вот в таком состоянии, дует из них неимоверно. Даже видно, как шевелятся занавески. Это сквозняк», — говорит автор видео.

Она также рассказала, что спального места и обеда матерям, которые находятся в больнице со своими маленькими детьми, не полагается, и всё время, что ребёнок находится на лечении, они спят вместе на односпальной кровати.

Жители области после просмотра этого видеоматериала просят у властей — «не экономьте на детях, тем более болеющих» и «приведите в порядок больницу», где «полнейший хаос и нищета».

10 января в том же паблике появились фотографии, автор которых отмечал, что это детская реанимация в той же больнице в конце ноября 2018 года.

«Тоже решила не молчать! Так вот, там же, детская реанимация! Была в шоке», — пишет автор фотографий.

На ситуацию на личной странице в соцсетях откликнулся депутат Госдумы от Нижегородской области Александр Курдюмов, отметив, что детская больница «больше напоминает концлагерь, а не лечебное учреждение».

"В интернете появилось видео, которое разместила, судя по всему, одна из пациенток. Больница разваливается, ничего не работает. Такое ощущение, что она пережила акцию вандализма, но детей с родителями по-прежнему принимает. Мы обычно жалуемся на то, что в глубинке всё плохо, но здесь расстояние менее 50 километров, а суть та же. Детям не объяснишь, что кто-то где-то не дорабатывает. Такое отношение власти вызывает бурю негодования. Совсем недавно в Балахне закончился «сериал» с назначением и увольнением, а потом с повторным назначением главы администрации. Собственно это ничего не поменяло. Вместо того, чтобы заниматься политическими играми, власти необходимо срочно принять меры», — резюмировал депутат.

Напомним, в конце ноября 2018 года главой балахнинской администрации был утверждён ставленник губернатора Никитина — Алексей Левкович, с августа 2018 года занимавший пост в статусе исполняющего обязанности.

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