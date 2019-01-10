Лидер украинских раскольников наградил Порошенко «орденом»

Ровно, Украина, 10 января 2019, 16:04 — REGNUM Лидер объединённой украинской раскольничьей церкви Филарет наградил президента Украины Петра Порошенко «орденом» Андрея Первозванного, сообщило 10 января издание «Зеркало недели».
Награждение состоялось в Ровно после благодарственной молитвы за получение томоса об автокефалии.
Филарет отметил, что помимо Порошенко, раскольничьи «награды» получат спикер Верховной рады Андрей Парубий и «еще некоторые активные деятели, которые принимали активное участие в получении томоса об автокефалии».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января президент Петр Порошенко наградил Филарета званием Героя Украины.
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