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Лидер украинских раскольников наградил Порошенко «орденом»

Общество

Порошенко — не единственный, кому вручат подобную «награду»

Ровно, Украина, 10 января 2019, 16:04 — REGNUM  Лидер объединённой украинской раскольничьей церкви Филарет наградил президента Украины Петра Порошенко «орденом» Андрея Первозванного, сообщило 10 января издание «Зеркало недели».

Награждение состоялось в Ровно после благодарственной молитвы за получение томоса об автокефалии.

Филарет отметил, что помимо Порошенко, раскольничьи «награды» получат спикер Верховной рады Андрей Парубий и «еще некоторые активные деятели, которые принимали активное участие в получении томоса об автокефалии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января президент Петр Порошенко наградил Филарета званием Героя Украины.

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