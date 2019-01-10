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Порошенко отправился в предвыборный «томос-тур» по Украине

Политика

Президента Украины будет сопровождать глава раскольников Епифаний

Порошенко отправился в предвыборный «томос-тур» по Украине
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко в Свято-Покровском кафедральном соборе Ровно

Ровно, Украина, 10 января 2019, 15:24 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко привёз оригинал томоса об автокефалии в Ровно, заявили в пресс-службе Ровенской областной администрации 10 января на официальной странице в социально сети Facebook.

Томос привезли в Свято-Покровский кафедральный собор Ровно.

«Там состоится благодарственная молитва за получение томоса об автокефалии и создание Православной церкви Украины во главе с патриархом Филаретом в присутствии президента Украины Петра Порошенко», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщали украинские СМИ, Порошенко запланировал предвыборное турне с томосом по семнадцати областям страны. В поездке его будет сопровождать номинальный глава раскольников Епифаний.

Как передавало ИА REGNUM, ранее лидер организации «Киевский патриархат» Филарет заявил, что новой объединённой раскольничьей церковью будет управлять он, а «митрополит» Епифаний будет представлять её на международной арене.

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Отметим, Филарет продолжает называть себя «патриархом», хотя так называемый «Киевский патриархат» не признаёт даже Константинополь.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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