Порошенко отправился в предвыборный «томос-тур» по Украине

Ровно, Украина, , 15:24 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко привёз оригинал томоса об автокефалии в Ровно, заявили в пресс-службе Ровенской областной администрации 10 января на официальной странице в социально сети Facebook.

Томос привезли в Свято-Покровский кафедральный собор Ровно.

«Там состоится благодарственная молитва за получение томоса об автокефалии и создание Православной церкви Украины во главе с патриархом Филаретом в присутствии президента Украины Петра Порошенко», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщали украинские СМИ, Порошенко запланировал предвыборное турне с томосом по семнадцати областям страны. В поездке его будет сопровождать номинальный глава раскольников Епифаний.

Как передавало ИА REGNUM, ранее лидер организации «Киевский патриархат» Филарет заявил, что новой объединённой раскольничьей церковью будет управлять он, а «митрополит» Епифаний будет представлять её на международной арене.

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Отметим, Филарет продолжает называть себя «патриархом», хотя так называемый «Киевский патриархат» не признаёт даже Константинополь.