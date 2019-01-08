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Порошенко присвоил раскольнику Филарету звание Героя Украины

Политика

«Он был, есть и остаётся духовным лидером украинской церкви»

Киев, 8 января 2019, 23:51 — REGNUM  Бывшему лидеру одной из раскольничьих церковных структур Филарету Денисенко присвоили звание Героя Украины. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко на странице в соцсети Facebook.

«Он был, есть и остаётся духовным лидером украинской церкви…, — написал Порошенко. — Вот почему принял решение присвоить ему звание Героя Украины».

По его словам, той степени, которой можно измерить вклад Филарета, еще не придумано.

Как передавало ИА REGNUM, 5 января 2019 г. патриарх Константинопольский Варфоломей на специальной церемонии в Стамбуле подписал томос об автокефалии для Православной церкви Украины (ПЦУ).

Читайте также: Все, кто не перейдут к раскольникам, сами таковыми являются — Филарет

А также: Томос об автокефалии ПЦУ пропал в Киеве

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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