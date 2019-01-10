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Департамент образования Москвы не стал объяснять урезанное меню детсадов

Общество

В департаменте образования отказались использовать площадку СМИ для оперативного объяснения ситуации и потребовали официальный запрос

Москва, 10 января 2019, 15:53 — REGNUM  Пресс-служба департамента образования Москвы (руководит департаментом Исаак Калина) отказала в устном комментарии по ситуации с питанием в детских садах столицы, передаёт 10 января корреспондент ИА REGNUM.

Журналист обратился в пресс-службу по телефону и предложил прокомментировать информацию СМИ и родителей о том, что в детских садах Москвы после новогодних праздников из меню столовых исчезли некоторые категории. В частности, речь шла о масле, кисломолочных продуктах, сметане, сыре, сельди, огурцах и помидорах. Вместо этого детям предлагают, например, сладости — конфеты ириски и зефир.

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Однако в департаменте образования отказались использовать площадку СМИ для оперативного объяснения ситуации и потребовали официальный запрос, дающий чиновникам юридическое право на отсрочку для ответа.

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Отметим, что ответ на запрос редакции в установленный законом срок является обязательным для органов власти. Тем не менее даже таким способом открыть позицию департамента образования Москвы непросто. Так, вопросы о проекте «Московская электронная школа» в структуре столичного правительства попросту проигнорировали. У чиновников пытались выяснить, проводились ли медицинские и психологические исследования перед повсеместным внедрением программы (охват — все школы столицы, около миллиона учеников), где в качестве инвентаря используется электронное оборудование вместо традиционных предметов, а также изучался ли медицинский аспект работы МЭШ.

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Проблемы организации питания в школах и детских садах
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