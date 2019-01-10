Боевики ВСУ учатся применять турецкие беспилотники — разведка ЛНР

Луганск, , 14:42 — REGNUM В подразделениях 54-й бригады ВСУ идёт отбор кадров для подготовки операторов беспилотных турецких дронов Bayraktar TB2, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 10 января во время брифинга.

По его словам, военнослужащие пройдут подготовку в Житомирском военном институте имени С.П.Королёва.

Марочко напомнил, что использование беспилотных летательных аппаратов в зоне конфликта запрещено Минскими договорённостями, а также отметил, что с начала года число подобных нарушений со стороны Украины резко увеличилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Украина купила у Турции шесть ударных дронов и две станции управления к ним.

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Украинские эксперты многократно подчёркивали, что Турция не ограничила Украину условием не применять дроны в Донбассе, как это сделали США, продав Украине противотанковые комплексы Javelin.

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