Запад не даёт технологии Украине, считая её страной третьего мира — эксперт

Киев, , 12:49 — REGNUM Страны Запада, обладающие передовыми технологиями, стараются не передавать их Украине, заявил директор центра исследования армий, конверсии и разоружения Валентин Бадрак 22 октября в эфире телеканала Zik.

На вопрос ведущего о внедрении западных систем связи в ВСУ эксперт ответил:

«Почему французская компания выпала из системы — потому что главным условием украинской стороны была передача технологий и создание производства на нашей территории. А французская сторона до сих пор не готова передавать нам передовые технологии. И это, кстати, потом вылилось в еще один проект — проект модернизации боевого вертолета Ми-24. Когда Украина заплатила фактически 23 миллиона евро, но получила систему наведения, так называемый «шарик», не класса «military», а класса «police». Мы имеем ситуацию, когда к нам страны, которые имеют передовые технологии, в определенной степени относятся как к стране третьего мира и нам не спешат предоставлять что-то», — отметил Бадрак.

Напомним, США передали Украине противотанковые ракеты Javelin, у которых впоследствии обнаружились многочисленные неисправности. Также Украина получила от США контрбатарейные радары, у которых были заблокированы некоторые функции.

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Отметим, ранее США сняли запрет на поставки оружия на Украину.

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