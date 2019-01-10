Четверг, 10 Января 2019 года
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Социальную карту москвича выдадут горожанам предпенсионного возраста

Общество

Ее получат женщины в возрасте 55 лет и мужчины в возрасте 60 лет

Москва, 10 января 2019, 09:56 — REGNUM  Жителям Москвы предпенсионного возраста выдадут социальную карту москвича. Подать заявление на оформление карты москвича можно в МФЦ, сообщается на портале мэра Москвы.

Женщины в возрасте 55 лет и мужчины в возрасте 60 лет, которые имеют трудовой стаж не менее девяти лет или звания «Ветеран труда» и «Ветеран военной службы», смогут получать льготы по карте москвича.

Так, москвичи предпенсионного возраста смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Москвы и Подмосковья и на электричках.

Также предусмотрены скидки в 7500 магазинах столицы, которые участвуют в дисконтной программе и в аптеках.

В мэрии отметили, что социальная карта москвича работает как банковская, заменяет полис ОМС. С её помощью можно без комиссии оплачивать штрафы, ЖКУ, услуги образования на портале mos.ru.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2019 года в России вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, Речь идет о планомерном повышении на пять лет возраста выхода граждан РФ на пенсию.

В течение шести лет пенсионный возраст граждан РФ ежегодно будет расти по году в год, пока к 2024 году не достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

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Повышение пенсионного возраста
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