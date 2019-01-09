В Италии сообщили, какие страны ЕС нарушили обещания о приеме мигрантов

Рим, , 18:06 — REGNUM Одной из причин, по которой Италия больше не намерена принимать нелегальных мигрантов, является тот факт, что представители ряда стран ЕС не выполнили свои обещания по приему мигрантов транзитом через Италию, написал на своей странице в Twitter в среду, 9 января, вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини.

Он напомнил, в частности, об обещании ряда стран ЕС принять мигрантов, высадившихся в порту Поццалло в июле 2018 года. Европейские страны обещали принять 270 из 447 прибывших.

Однако полностью свое обещание выполнила только Франция, принявшая 50 человек. В Ирландии приняли 16 вместо 20, в Германии 23 вместо 50, в Испании 21 вместо 50, в Португалии 19 вместо 50, на Мальте 0 вместо 50.

Аналогичная история, по словам Сальвини, произошла в августе 2018 года с мигрантами с корабля Diciotti.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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