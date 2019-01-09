Сальвини: Италия не примет новых мигрантов и начнет высылку уже прибывших

Рим, , 17:32 — REGNUM Министр внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 9 января, заявил, что не подпишет ни одного разрешения на прием новых мигрантов в Италии, по крайней мере до проведения консультаций в правительстве, передает Affari Italiani.

Ранее власти Мальты согласились принять 49 мигрантов с кораблей Sea Watch и Sea Eye и распределить их по нескольким странам ЕС, в том числе в Италии. По некоторым данным, премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с этим предложением, ведь речь идет всего о нескольких людях.

Однако, по мнению Сальвини, дело не в количестве, а в принципе. Министр добавил, что намерен ускорить начало процесса высылки из Италии тех нелегальных мигрантов, которые уже находятся в стране.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

Читайте также: 2500 евро за место: полиция Италии перекрыла канал доставки мигрантов