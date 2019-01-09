МИД Италии призвал инвестировать в Африку, чтобы сократить число мигрантов

Рим, , 15:38 — REGNUM Глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези предложил своим европейским коллегам начать выпуск евробондов для увеличения инвестиций в страны Африки, сообщает Il Primato Nazionale в среду, 9 января.

Во время обсуждения бюджета ЕС на 2021−2027 годы Миланези заявил, что сейчас в целом ряде стран Африки тяжелейшие условия для жизни, что становится причиной для экономической миграции, а изменить эту ситуацию могут инвестиционные проекты.

Миланези также отметил, что участие в подобных проектах могут принимать не только страны ЕС, но также США и Китай.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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