2500 евро за место: полиция Италии перекрыла канал доставки мигрантов

Палермо, Италия, , 15:31 — REGNUM Правоохранительные органы Италии в результате спецоперации перекрыли канал доставки в страну нелегальных мигрантов, сообщает Affari Italiani в среду, 9 января.

По данным издания, перевозки осуществлялись на скоростной моторной лодке, а стоимость одного «билета» для «беженца» (на самом деле для экономического мигранта) составляла около 2500 евро.

Руководители правоохранительных органов отмечают, что подобные каналы нелегальной миграции представляют собой явную террористическую опасность. Ранее один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в Италии заявил об угрозе «формирования армии камикадзе в Италии».

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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