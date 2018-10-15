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ГД ужесточает наказание за торговлю поддельными лекарствами в интернете

Общество

А также БАДами

ГД ужесточает наказание за торговлю поддельными лекарствами в интернете
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
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Москва, 15 октября 2018, 11:33 — REGNUM  Законопроекты, направленные на борьбу с фальсификацией лекарств, внесли в Госдуму депутаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом сообщила одна из авторов, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Предполагается ужесточить уголовную ответственность за оборот фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок (БАД) через интернет. Наказание составит до 12 лет лишения свободы.

Документом также выполняются требования Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения (Конвенция «Медикрим»).

Инициатива также направлена на то, чтобы обеспечить профилактические меры, которые делают невыгодным эту преступную деятельность, поскольку устанавливается высокий уровень ответственности, отметила Яровая.

В декабре 2014 года депутаты Госдумы установили ответственность за распространение лекарственного фальсификата.

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