Фото: Крис Пратт отрастил себе настоящий «папин живот»

Мехико, , 12:50 — REGNUM В соцсетях обсуждают живот Криса Пратта, который исполнитель роли Звездного Лорда в фильмах «Стражи галактики» отрастил к началу 2019 года. Набравшего вес актера, одетого в трусы и бейсболку, папарацци поймали на пляже мексиканского города Кабо-Сан-Лукас.

https://twitter.com/rachel_nicole28/status/1082515535676489728

Туда Пратт отправился вместе со своей подругой Кэтрин Шварценеггер (дочерью Арнольда Шварценеггера). Пользователь Twitter Rachel Driskell отметила, что актер отрастил себе настоящий «папин живот». По её мнению, эта фотография стала «лучшим началом» 2019 года.

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Напомним, в 2019 году выйдет два игровых фильма с участием Криса Пратта: «Мстители: Финал» и «Малыш». В списке будущих проектов актера также значатся картины «Вперёд» (2020), «Мир Юрского периода 3» (2021) и «Ковбой ниндзя викинг».

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