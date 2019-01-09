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Дэйв Батиста снимется в новой экранизации «Дюны» Дэни Вильнева

Культура

В проекте фильма также участвуют актеры Тимоти Шаламе и Ребекка Фергюсон

Лос-Анджелес, США, 9 января 2019, 08:22 — REGNUM  Известный актер Дэйв Батиста, которого зрители хорошо знают по актерским работам в картинах «Стражи галактики» и «Бегущий по лезвию 2049», снимется в новой экранизации «Дюны» режиссёра Дэни Вильнева. Об этом 8 января сообщил портал Cinema Blend.

Издание отмечает, что актер решил воспользоваться паузой в производстве третьих «Стражей галактики». Пока что неизвестно, кого именно сыграет Батиста. Компанию на съемочной площадке картины ему составят Тимоти Шаламе и Ребекка Фергюсон.

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Напомним, сейчас на стадии постпроизводства находятся фильмы «Мстители: финал» (Энтони и Джо Руссо) и «План побега 3» (Джон Херцфелд), в которых также снялся Дэйв Батиста. Стоит отметить, что в третьей части «Плана побега» главную роль исполнит Сильвестр Сталонне.

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