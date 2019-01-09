Новый трейлер «Капитан Марвел» изменил отношение зрителей к фильму

Нью-Йорк, США, , 12:57 — REGNUM Компания Marvel Entertainment представила новый трейлер своего будущего фильма «Капитан Марвел». Зрители назвали его «лучшим трейлером из всех представленных» и отметили, что ролик изменил их отношение к картине в лучшую сторону.

Новый трейлер рассказывает о главных антогонистах фильма — расе пришельцев скруллов, способных менять свой облик. Также в нём показаны тренировки Кэрол Денверс и общение с молодым Ником Фюри. Фанаты отметили, что ролик получился более информативным, чем предыдущие два трейлера. Многие пользователи сообщили, что негативно относились к будущему фильму, но, благодаря новому трейлеру, изменили своё мнение.

«Я совсем не был удивлён первыми трейлерами. Но после этого я просто в восторге!», — пишет Woofy.

Также в трейлере снова показали сцену сражения со скруллом, принявшим облик пожилой женщины. Зрители не оставили без внимания очередное появление «злой бабушки».

«Теперь бабуля официально самый ожидаемый злодей в истории кинематографа», — пишет Corcon.

Некоторые пользователи отметили, что ещё одной причиной для похода в кино стало возвращение агента Колсона на большой экран. Напомним, что официально Колсон погиб в фильме «Мстители», однако вернулся в сериале «Агенты «Щ.И.Т.».

"Наверное, пойду в кино только ради того, чтобы увидеть Колсона», — пишет KittyKittyCuddle.

Напомним, что фильм «Капитан Марвел» выйдет 8 марта 2019 года, премьера в России состоится 7 марта. Ранее представители компании Marvel выкладывали в сеть дополнительные материалы, посвящённые будущему фильму. Одним из них стал постер с командой супергероев Starfroce, членом которой является Капитан Марвел. Членов Starforce в фильме сыграют Бри Ларсон (Капитан Марвел), Джуд Лоу (Йон-Рогг) и Джемма Чан (Минн-Эрва)

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