Marvel опубликовала постер с командой Starforce расы Крии

Лос-Анджелес, США, , 12:49 — REGNUM Marvel выложила в сеть постер, на котором показана новая команда супергероев Starforce, состоящая из легендарных воинов расы Крии. Изображение было опубликовано 27 декабря на Twitter-странице Captain Marvel News.

https://twitter.com/CaptMarvelNews/status/1078131343584882688

Известно, что членов команды сыграют Бри Ларсон (Капитан Марвел), Джуд Лоу (Йон-Рогг) и Джемма Чан (Минн-Эрва). Также есть информация о том, что в фильме появится Джимон Хонсу в роли Кората Преследователя (первый раз этот персонаж появился в «Стражах галактики»).

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Напомним, на экраны кинотеатров США «Капитан Марвел» выйдет 8 марта 2019 года. В России фильм покажут 7 марта. Сняли кинокомикс режиссеры Анна Боден и Райан Флек.

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