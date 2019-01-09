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В Астане приступили к разработке стратегии развития города до 2050 года

Общество

Власти города считают, что к 2050 году население Астаны увеличится до 3 млн человек

Астана, 9 января 2019, 11:51 — REGNUM  К 2030 году население Астаны вырастет до 2 млн человек, заявил аким (мэр) столицы Казахстана Бахыт Султанов, сообщает 9 января агентство КазТАГ.

По словам мэра, численность населения города к 2050 году увеличится до 3 млн человек. В рамках поручения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о преобразовании Астаны в глобальный город в акимате приступили к разработке стратегии города до 2050 года.

Отметим, по официальным данным, население Астаны в 2018 году превысило 1 млн человек. По состоянию на 1 декабря в городе проживали 1 070 196 человек. В настоящее время крупнейшим городом Казахстана является Алма-Ата, где проживают более 1,5 млн человек.

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