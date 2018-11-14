За год население Казахстана выросло почти на 240 тыс. человек

Астана, , 09:05 — REGNUM По состоянию на 1 октября 2018 года численность населения Казахстана составила 18 334,3 тыс. человек, что на 237,4 тыс. человек больше (1,312%), чем 1 октября 2017 года, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Численность городского населения составляет 10 597,2 тыс. человек (57,8%), сельского населения — 7 737,1 тыс. человек (42,2%). За девять месяцев 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 7,92 случая на 1000 родившихся.

За отчетный период число прибывших в Казахстан уменьшилось на 21,8%, число выбывших увеличилось на 12,2%. Миграция в пределах страны уменьшилась на 10,8%. Положительный миграционный прирост наблюдается в трех городах — Чимкенте, Алма-Ате и Астане.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая 2018 года численность населения Казахстана составляла 18 232 тыс. человек. На городское население приходилось 57,5% от общей численности населения, на сельское — 42,5%.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 58% населения Казахстана составляют горожане