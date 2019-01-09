Фото: девушка-промоутер затмила звезд на церемонии «Золотой глобус — 2019»

Лос-Анджелес, США, , 11:33 — REGNUM В сети обсуждают фотографии с церемонии вручения премии «Золотой глобус 2019», на которых вместе с кинозвездами была запечатлена девушка, рекламирующая воду. Пользователи шутят, что она незаслуженно была лишена награды в номинации «Лучшая роль второго плана».

https://twitter.com/ABDaleyy/status/1082098404652732416

По их мнению, девушка, умудрившаяся попасть на фотографии со многими звездами, фактически затмила их благодаря своей фотогеничности.

https://twitter.com/BrandonSams18/status/1082130856620314624

Также пользователи соцсетей отметили то рвение, с которым она выполняла свою работу. В итоге им удалось узнать имя модели, выяснилось, что её зовут Келлет Касберт.

https://www.instagram.com/p/BsLhb4vHvAV/

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Напомним, победителем кинопремии «Золотой глобус — 2019» в номинации «Лучший драматический фильм» стала картина «Богемская рапсодия», а Рами Малек, исполнивший роль Фредди Меркьюри, был назван лучшим драматическим актером. Звание лучшей драматической актрисы досталось Глен Клоуз за её роль в фильме «Жена».

https://twitter.com/ABDaleyy/status/1082098404652732416

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