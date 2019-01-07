В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»

Лос-Анджелес, США, , 08:05 — REGNUM В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Трансляцию церемонии вело издание The Hollywood Reporter.

В номинации «лучший драматический фильм» выиграла картина «Богемская рапсодия». Лучшим драматическим актером стал Рами Малек, который сыграл в «Богемской рапсодии» певца Фредди Меркьюри. Лучше драматической актрисой посчитали Глен Клоуз, исполнившей роль в картине «Жена».

В номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» победила картина «Зеленая книга». Этот же фильм выиграл в номинации «Лучший сценарий».

Лучшим комедийным актером стал Кристиан Бейл, исполнивший роль в фильме «Власть». Лучшей комедийной актрисой стала Оливия Колман, которая снялась в картине «Фаворитка».

В номинации «лучший режиссер» победил мексиканец Альфонсо Куарон, представивший картину «Рома». Его картина также завоевала «Золото глобус» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».

Поп-исполнительница Леди Гага, которая написала песню Shallow к фильму «Звезда родилась», получила «Золотой глобус» в номинации «лучший саундтрек».

Напомним, что премия «Золотой глобус» считается второй престижной наградой в кинематографе в США после премии «Оскар».