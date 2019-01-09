Эстонский политик раскрыла смысл скандальных плакатов на остановках Таллина

Таллин, , 10:54 — REGNUM Эстонский политик Кристина Каллас, имеющая отношение к появлению на остановках Таллина скандальных плакатов, касающихся русских и эстонцев, рассказала о смысле этой акции. Об этом 8 января сообщила газета Postimees.

Каллас сообщила, что за появление этих плакатов на остановках несет ответственность партия Esti 200, в которой она занимает пост председателя. Таким способом политическая организация хотела обратить внимание на проблему расколотого общества Эстонии, которая не решается уже на протяжении 28 лет. Политик предложила бросить в неё камень тем, кто считает, что изображенное на плакатах не соответствует действительности.

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Напомним, на плакатах, размещенных на остановках Таллина, были изображены надписи «здесь только эстонцы» и «здесь только русские». Российские пользователи сети крайне негативно отнеслись к подобной «рекламе», некоторые из них предложили завести уголовное дело на её создателей и объявить их в международный розыск.

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