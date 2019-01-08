Визит Путина в Калининград вызвал волну страхов в Литве

Вильнюс, , 13:27 — REGNUM Литва может лишиться транзита российского газа, лишиться поставок российского газа в принципе, транзита грузов и пассажиров, следующих из основной части РФ в Калининградскую область и обратно, лишиться российской и белорусской электроэнергии, или наоборот — стать полностью зависимой от российских или белорусских генерирующих источников. Об этом в том числе сегодня, 8 января, пишут литовские СМИ, рассказывая своим читателям о потенциальных угрозах Литве, привязывая публикации к визиту в Калининградскую область президента РФ Владимира Путина.

«Владимир Путин в Калининградской области посетит подземное газовое хранилище и удалённым способом официально запустит СПГ-терминал», — пишет литовское агентство BNS, подчёркивая, что ёмкость подземного хранилища — 300 млн кубометров, а в паре с СПГ-терминалом Калининградская область обеспечила себя альтернативной возможностью обеспечения газом.

Тем временем газета Verslo žinios («Деловые новости») сегодня пишет, что СПГ-терминал на транзит газа через Литву «пока что» не повлияет. Но в первую очередь из-за того, что заказы по поставкам газа в Калининградскую область наземным путём сделаны до 2025 года.

Тем временем портал национального вещателя LRT напоминает, что Калининградская область полностью обеспечила себя генерацией электроэнергии и уже в 2019 году испытает возможности работы в изолированном режиме. Таким образом, пишет портал, Россия, не дожидаясь выхода Прибалтики из БРЭЛЛ в 2025 году, досрочно подготовилась и может сама разорвать связи с Прибалтикой. Однако, считают в Литве, этого делать не будет, а может заставить платить страны Прибалтики за регулирование электрочастот. По подсчётам Эстонии, только официальному Таллину ежегодно будет выставляться счёт в 30 млн евро. Сейчас из-за работы в единой системе БРЭЛЛ Россия не выставляет эти счета, но если Калининградская область станет энергетически независимой и будет способна работать в изолированном режиме, то Россия может выставить такой счёт. Кроме того, не исключено и требование компенсаций за выход из БРЭЛЛ.

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Россия также получает возможность устроить «блэкаут» Литве, который будет ей стоить 3 млрд евро — перестать поставлять в Литву электричество из Калининградской области и Белоруссии, не дожидаясь, пока Литва подготовится к 2025 году и обеспечит себя альтернативными возможностями. Возобновление поставок может быть с обязательствами покупать электроэнергию с Белорусской АЭС.

Портал Ekspertai и вовсе публикует информацию, что в конечном итоге в Калининградской области будет построен паромный ЖД-терминал и Россия в принципе лишит Литву ещё и грузового и пассажирского транзита.

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Визит президента РФ Владимира Путина в Калининградскую область начался сегодня, 8 января.

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