Вторник, 8 Января 2019 года
17:51:35 МСК

Названа самая популярная у фальшивомонетчиков купюра в России

Общество

За девять месяцев прошлого года на территории страны было изъято всего почти 30 тыс. поддельных купюр и монет

Названа самая популярная у фальшивомонетчиков купюра в России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Купюра номиналом 5000 рублей

Москва, 8 января 2019, 17:23 — REGNUM  Пятитысячную купюру чаще всего подделывали ‏в Российской Федерации в 2018 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

«Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков … являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей», — отметил источник, ссылаясь на данные Банка России.

По словам собеседника агентства, за девять месяцев прошлого года на территории страны было изъято всего почти 30 тыс. поддельных купюр и монет.

Источник добавил, что Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Краснодарском крае, Нижегородской, Новосибирской, Тульской, Волгоградской и Ростовской областях зарегистрировано наибольшее количество преступлений, квалифицируемых по статье 186 УК РФ.

Читайте также: В Краснодаре задержана женщина, печатавшая евро на принтере

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Подделка денежных знаков
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить